Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma görülecek

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Duruşma bugün (6 Mayıs) saat 14.00’te Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşmanın büyük salonda görülmesi talebi kabul edilmedi.

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin belirsizlikler sürerken arkadaşları, olayın aydınlatılması için yedi kritik soru yöneltmişti.

Tosun’un telefonu, cüzdanı, kimliği ve kamerasının kayıp olduğu belirtilirken, bu eşyaların aranıp aranmadığı, basına servis edilen görüntülerin kimler tarafından ve hangi amaçla kurgulandığı sorgulanmıştı.

Ayrıca delil niteliğindeki kayıtları yasa dışı biçimde alan kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı, Tosun’un acil serviste ne kadar süre bekletildiği, kimliğinin neden 27 saat boyunca tespit edilemediği ve olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de sorular arasında yer almıştı.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Medya alanındaki kariyerine, özel radyoların yayın hayatına başladığı 1993 yılında teknik danışman olarak adım attı.

1998’de İzmir’e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yönelen Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylara odaklanan bağımsız yapımlarıyla tanındı.

Tosun’un “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” adlı belgeselleri, Türkiye’deki toplumsal hareketleri ve çevre mücadelelerini belgeleyen çalışmalar arasında yer aldı.

Bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.