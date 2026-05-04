Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma görülecek: Avukatlarından çağrı

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs’ta görülecek.

Duruşma 6 Mayıs çarşamba günü saat 14.00’te Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmanın büyük salonda görülmesi talebi kabul edilmedi.

Hakan Tosun’un avukatları, kamuoyuna yaptıkları açıklamayla duruşmaya katılım çağrısında bulundu. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için mücadele edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci, belgeselci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 tarihinde Esenyurt’ta sokak ortasında dövülerek katledildi. Hakan Tosun’un avukatları olarak tüm karartma çabalarına karşı ilk günden bugüne kadar mücadele ediyor, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve bu suçu işleyen, bu suça ortak olan, doğrudan ve dolaylı katılan herkesin hak ettikleri cezayı almaları için ailesi, dostları ile birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

"CEZASIZLIĞA KARŞI DURMAK İÇİN DAYANIŞMANIZA GÜVENİYORUZ"

Hakan Tosun, düzenin doğamızı talan etmesine, ekolojik dengenin her geçen gün bozulmasına, kentlerimizin rant uğruna yaşanmaz hale getirilmesine, zeytinliklerimizin, meralarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıktı. İnsanca bir yaşam için üretti, direnenlerin yanında oldu. Çoğu zaman çok sınırlı olanaklarla bu talanın yorulmak bilmez tanıklığını yaptı. Yaratmanın, üretmenin bir dayanışma biçimi olduğuna inandı. Dayanışmayı ezilenlerin bir inceliği olarak gördü. Öyle yaşadı.

Hakan Tosun nasıl toprağı, suyu ve havası için direnenlerin yanında olduysa, nasıl onlarla dayanışma içinde bulunduysa; biz de Hakan Tosun'un katledilmesinin hesabını sormak, davanın takipçisi olmak ve cezasızlığa karşı durmak için size ve dayanışmanıza güveniyoruz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ve baroları adalet arayışımıza katılmaya ve desteğe çağırıyoruz."