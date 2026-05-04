Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma görülecek: Avukatlarından çağrı
Sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması çarşamba günü görülecek. Duruşmaya çağrı yapan avukatları, "Hakan Tosun nasıl toprağı, suyu ve havası için direnenlerin yanında olduysa, nasıl onlarla dayanışma içinde bulunduysa; biz de katledilmesinin hesabını sormak için size ve dayanışmanıza güveniyoruz" dedi.
İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs’ta görülecek.
Duruşma 6 Mayıs çarşamba günü saat 14.00’te Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmanın büyük salonda görülmesi talebi kabul edilmedi.
Hakan Tosun’un avukatları, kamuoyuna yaptıkları açıklamayla duruşmaya katılım çağrısında bulundu. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için mücadele edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gazeteci, belgeselci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 tarihinde Esenyurt’ta sokak ortasında dövülerek katledildi. Hakan Tosun’un avukatları olarak tüm karartma çabalarına karşı ilk günden bugüne kadar mücadele ediyor, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve bu suçu işleyen, bu suça ortak olan, doğrudan ve dolaylı katılan herkesin hak ettikleri cezayı almaları için ailesi, dostları ile birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
"CEZASIZLIĞA KARŞI DURMAK İÇİN DAYANIŞMANIZA GÜVENİYORUZ"
Hakan Tosun, düzenin doğamızı talan etmesine, ekolojik dengenin her geçen gün bozulmasına, kentlerimizin rant uğruna yaşanmaz hale getirilmesine, zeytinliklerimizin, meralarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıktı. İnsanca bir yaşam için üretti, direnenlerin yanında oldu. Çoğu zaman çok sınırlı olanaklarla bu talanın yorulmak bilmez tanıklığını yaptı. Yaratmanın, üretmenin bir dayanışma biçimi olduğuna inandı. Dayanışmayı ezilenlerin bir inceliği olarak gördü. Öyle yaşadı.
Hakan Tosun’un katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs 2026 günü Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat: 14.00’de görülecektir. Hakan Tosun nasıl toprağı, suyu ve havası için direnenlerin yanında olduysa, nasıl onlarla dayanışma içinde bulunduysa; biz de Hakan Tosun’un katledilmesinin hesabını sormak, davanın takipçisi olmak ve cezasızlığa karşı durmak için size ve dayanışmanıza güveniyoruz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ve baroları adalet arayışımıza katılmaya ve desteğe çağırıyoruz."
11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.
Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.
Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin belirsizlikler sürerken arkadaşları, olayın aydınlatılması için yedi kritik soru yöneltmişti.
Tosun’un telefonu, cüzdanı, kimliği ve kamerasının kayıp olduğu belirtilirken, bu eşyaların aranıp aranmadığı, basına servis edilen görüntülerin kimler tarafından ve hangi amaçla kurgulandığı sorgulanmıştı.
Ayrıca delil niteliğindeki kayıtları yasa dışı biçimde alan kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı, Tosun’un acil serviste ne kadar süre bekletildiği, kimliğinin neden 27 saat boyunca tespit edilemediği ve olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de sorular arasında yer almıştı.
HAKAN TOSUN KİMDİR?
Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Medya alanındaki kariyerine, özel radyoların yayın hayatına başladığı 1993 yılında teknik danışman olarak adım attı.
1998’de İzmir’e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yönelen Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylara odaklanan bağımsız yapımlarıyla tanındı.
Tosun’un “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” adlı belgeselleri, Türkiye’deki toplumsal hareketleri ve çevre mücadelelerini belgeleyen çalışmalar arasında yer aldı.
Bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.