Gazeteci Hakan Tosun için yürüyüş düzenlenecek

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 10 Ekim’de saldırıya uğradıktan sonra yaşamını yitiren Gazeteci Hakan Tosun için “Hakan için adalet” talebiyle yürüyüş düzenlenecek.

Hakan Tosun’un Dostları tarafından düzenlenecek olan yürüyüş yarın saat 16.00’da İstanbul’daki Güzelyurt metrobüs durağı önünden başlayacak.

Hakan Tosun’un Dostları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Karanlık bir saldırıyla yaşamı elinden alınan Hakan için, saldırının yaşandığı yere karanfillerimizi bırakıyor, adalet için sessimizi yükseltiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.