Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

11 Ekim'de saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Güncel
  • 13.10.2025 17:27
  • Giriş: 13.10.2025 17:27
  • Güncelleme: 14.10.2025 09:18
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

Saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un doktorları ölümünün gerçekleştiği bilgisini verdi.

İstanbul Esenyurt’ta 11 Ekim gecesi uğradığı saldırı sonucu kafasına darbe alan ve yol kenarında baygın halde bulunan Hakan Tosun, üzerinde kimlik gibi herhangi bir belge olmadan bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği için ailesine ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması geçiren ve durumunun ağır olduğu açıklanan Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirilmişti.

AİLESİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tosun’un ailesi, bugün hastane önünde yaptığı açıklama “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde açıklama yapan avukat Hakan Bozyurt ise "Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen olarak öğrendik" demişti.

Yoğun bakımda olan gazeteci Hakan Tosunun durumu ağır: Ailesinden adalet çağrısı
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi: Ailesinden açıklama
BirGün'e Abone Ol