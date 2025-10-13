Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

Saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un doktorları ölümünün gerçekleştiği bilgisini verdi.

İstanbul Esenyurt’ta 11 Ekim gecesi uğradığı saldırı sonucu kafasına darbe alan ve yol kenarında baygın halde bulunan Hakan Tosun, üzerinde kimlik gibi herhangi bir belge olmadan bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği için ailesine ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması geçiren ve durumunun ağır olduğu açıklanan Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirilmişti.

AİLESİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tosun’un ailesi, bugün hastane önünde yaptığı açıklama “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde açıklama yapan avukat Hakan Bozyurt ise "Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen olarak öğrendik" demişti.