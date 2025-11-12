Gazeteci Hakan Tosun’a ne oldu?

HABER MERKEZİ

İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'un cinayetine ilişkin sis perdesi sürüyor. Tosun’un ablası Öznur Tosun, yargılama sürecine tepki gösterdi. "Hakan Tosun'u neden öldürdünüz?" diye soran Tosun, "10 Ekim günü Hakan Tosun'a ne oldu diye sorduk. 11 Ekim'de hastanede olduğunu öğrendik. 10 Ekim gecesi darbedilerek hastaneye kaldırıldığını gördük hep beraber. Şimdi de Hakan Tosun'u neden öldürdünüz diye soruyoruz. Bunların hiçbirisinin cevabını alamıyoruz" dedi.

Yargının Tosun’un cinayetine ilişkin kayıtsız kaldığını ifade eden abla Tosun, "Sokaklardaki çetelerin soğukkanlılıkla insan öldürmeye teşebbüs edip ve öldürüp sonradan arkalarını dönüp gitmeleri burada bizi soru işareti bırakıyor. Ne kadar güvendeyiz? Bundan sonra Hakan gibi birilerinin öldürülmeyeceğinden ne kadar eminiz? Bu suskunluk hepimizi yakacak" ifadelerini kaydetti.

Gazeteci Zeynep Kuray ve Yadigar Aygün'ün haberine göre, Esenyurt Mevlana Polis Amirliği tarafından "tanık" sıfatıyla ifadesi alınıp serbest bırakılan faillerden Yusuf Özakdağ’ın sosyal medya profilinde "#infaztimi", "#karamaskeliler", Daltonlar’ın kısaltılmış hali olan "#dlt" gibi hashtaglar eşliğinde plakasız motorlarla ve silahlı bir resmi bulunduğu öğrenildi. İki şüpheli tutuklanırken Tosun'un ailesinin, şüphelilerden Özakdağ’ın tutuklanmasına ilişkin talebinin ise savcı tarafından “yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle sürüncemede bırakıldığı öğrenildi.