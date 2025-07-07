Gazeteci Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir'de gazeteciliğe başlayan Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalıştı.

Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.

Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır. Meslektaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı.1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal kesimin insanları ile röportajlar yaptı. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görüldü.

Çetinkaya, bir süre Cumhuriyet Gazetesi'nin Ege temsilciliğini yaptı. 1986’da düzenli köşe yazıları yazmaya başladı. 2000-2005 arasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Gazetenin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşede köşe yazılarını sürdüren Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.