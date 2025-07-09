Gazeteci Hikmet Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Gazetesi’nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve meslekte 50 yılı geride bırakan gazeteci Hikmet Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti. Çetinkaya 7 Temmuz’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çetinkaya için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) tören düzenlendi.

Törene eşi Nezihe Çetinkaya, kızları Bertil Emrah Oder, Sıla Çetinkaya ve Ayşem Çağrı Çetinkaya, torunları Lara, Batu ve Lila, kardeşi Betül Erişler ve Kemal Erişler, damatları Burak Oder ve Halil Üster ile birlikte TGC Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Munyar, Çetinkaya’nın çalışma arkadaşlarından Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, ressam Bedri Baykam ve Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Mustafa Köz katıldı.

"EZİLENLERİN, GÜÇSÜZLERİN, YOKSULLARIN, EMEKÇİLERİN SESİNİ BASINA TAŞIDI"

Törende aile adına konuşmayı Çetinkaya’nın kızı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TGC Sedat Simavi Ödülleri Sosyal Bilimler Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder gerçekleştirdi. “Babam yaklaşık 55 yılını Cumhuriyet Gazetesi’ne adadı ve onun sayesinde Cumhuriyet bizim de yuvamız oldu.

Uzun yıllar boyunca, ezilenlerin, güçsüzlerin, yoksulların, emekçilerin sesini basına taşıdı” diyen Bertil Emrah Oder şöyle konuştu:

“Ekonomik, siyasal ve dinsel sömürüye karşı eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye’nin özlemi içinde yoğun bir şekilde çalıştı. Babamla birlikte Türkiye’nin bütün siyasal ve toplumsal gündemi bizim evimizin içinde oldu. Demokrat ve çileli bir kuşağın aydınları, bilim insanları, sanatçılar, gazeteciler ve hak savunucuları bizim de ailemiz oldu. Babam hepimize çok zengin anılar bırakarak gidiyor. Bu anılar sadece onun mesleki anlamdaki deneyimleri bilgisi veya başarılarıyla sınırlı değil. Bu, aynı zamanda yaşamın değerini, insanın değerini bilen, yaşama sevincini içinde duyan yürekli ve oldukça da keyifli bir insandı. Şimdi giderken arkasında, Ara Güler’in hocalığında öğrendiği fotoğrafçılığı, karikatür eskizleri, kitap fuarları, siyasal parti kongreleri, grev çadırları, heryere içinde götürdüğü İzmir’i ve koskocaman büyük bir kütüphaneyi bırakıyor. Ama biz biliyoruz ki, onun bıraktıkları hiçbir zaman onun boşluğunu doldurmayacak”

Oder’in ardından törende bulunan Mustafa Köz, İbrahim Kaboğlu,Yalçın Bayer, Bedri Baykam ve Cumhuriyet Gazetesi’nden çalışma arkadaşları konuşmalar gerçekleştirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TGC'de gerçekleştirilen törenin ardından Çetinkaya, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Çetinkaya'nın, ailesi, Cumhuriyet Gazetesi’nden çalışma arkadaşları, dostları, gazeteciler ve sevenleri katıldı. Çetinkaya’nın naaşı defnedilmek üzere Üsküdar’daki Çengelköy Mezarlığı’na götürüldü.