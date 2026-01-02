Gazeteci Hüseyin Aykol son yolculuğuna uğurlandı

73 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hüseyin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Akyol için Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

MA'nın aktardığına göre Aykol’un cenazesi, meslektaşları ve arkadaşları tarafından omuzlanarak törenin yapılacağı salona getirildi.

Tören salonun sahnesine konulan cenaze tabutun üstüne kırmızı karanfiller konuldu, Tabutun üstüne ayrıca bugünkü manşetinde Aykol'a yer veren ve aynı zamanda çalıştığı gazete olan Yaşam Gazetesi'nin sayısı da konuldu.

Gazete manşetinde, "Basının devrimci öncüsünü kaybettik" ifadeleri yer alıyor.



Tören salonuna, “Özgür Basın’ın devrimci çınarı, seni unutmayacağız. 1956-∞” pankartı asıldı.

Törende, Aykol’un yaşamına ilişkin 20 dakikalık bir sinevizyon izletildi. Törene, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcısı, Öztürk Türkdoğan, Mehmet Rüştü Tiryaki, Emirali Türkmen, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, siyasetçi Sebahat Tuncel ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp katıldı.

“BENİ DUYDUĞU İNANCINI HİÇ TERK ETMEDİM”

Gerek hastane sürecinde gerekse cenaze törenine gelerek kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek sözlerine başlayan Aykol’un eşi Nuray Çevirmen, şunları söyledi:

“80 gün boyunca onu bekledim. 80 gün boyunca da yoğun bakımda kendisiyle konuştum. Hastanede yaşadıklarımızı yazdım. Gelen mesajları, mahpuslardan gelen mesajları, iyi olan şeyleri, karşılaştığımız, hikayeleştirilmesi gereken ne varsa kendisine yazdım, anlattım, okudum. Kendisiyle konuşmamızın hekimlerimizin söylediğine göre iyi geleceğini onlar belirtmişlerdi ve bu inançla ne var ne yok onunla sohbet ettim. Karşılık alamasam da onun beni duyduğu inancını hiç terk etmedim. Ona veda etmek değil, biz eve döndüğümüzde yine aynı şekilde evin içerisinde olmaya devam edeceğini biliyorum."

"BİZLERE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Hüseyin Aykol’u uzun yıllardır tanıdığını belirterek “Ankara’da dönem dönem çok uzun mesailerimiz oldu. Yurtdışı seyahatlerimiz oldu. Çeşitli etkinliklere katıldık. Emin olun söylediğim hiçbir şeyde zerre kadar bir abartı yok. Ben hayatımda böylesine mütevazi, böylesine işine bağlı, disiplinli… Çok şey öğrendik. Mütevaziliğiyle, birikimiyle geçmişteki deneyimiyle bıraktığı tecrübesiyle bizlere çok şey öğretti” dedi.

Tören, Aykol’un sevdiği şarkı olan Kitaro & Yu-Xiao Guang’ın Caravansary ile sona erdi.

Akyol, buradaki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Akyol, dün Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Üç kez beyin kanaması geçirdiği belirlenen Akyol, yoğun bakıma alınmış ancak kurtarılamamıştı.

Ömrünün 51 yılını yayıncılık ve yazarlık faaliyetlerine adayan Hüseyin Aykol, bu sürenin 36 yılını fiilen basın sektöründe geçirdi. Mesleki faaliyetlerinin yanı sıra yargı süreçleriyle de gündeme gelen gazeteci, hayatının yaklaşık 12 yılını cezaevinde geçirdi.

Aykol, son olarak 2018 yılında "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza istinaf mahkemesince onanmıştı.

90'lı yılların başında çıkan haftalık gazete Halk Gerçeği'nin kuruluşunda yer alan Akyol, daha sonra Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam gibi gazetelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Son yirmi yıldır çeşitli aylık dergiler, haftalık ve günlük gazetelerde çalıştı.