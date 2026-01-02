Gazeteci Hüseyin Aykol son yolculuğuna uğurlanıyor

73 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hüseyin Akyol, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Akyol için Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde cenaze töreni düzenleniyor.

MA'nın aktardığına göre Aykol’un cenazesi, meslektaşları ve arkadaşları tarafından omuzlanarak törenin yapılacağı salona getirildi.

Tören salonun sahnesine konulan cenaze tabutun üstüne kırmızı karanfiller konuldu, Tabutun üstüne ayrıca bugünkü manşetinde Aykol'a yer veren ve aynı zamanda çalıştığı gazete olan Yaşam Gazetesi'nin sayısı da konuldu.

Gazete manşetinde, "Basının devrimci öncüsünü kaybettik" ifadeleri yer alıyor.



Tören salonuna, “Özgür Basın’ın devrimci çınarı, seni unutmayacağız. 1956-∞” pankartı asıldı.

Akyol, buradaki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Akyol, dün Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Üç kez beyin kanaması geçirdiği belirlenen Akyol, yoğun bakıma alınmış ancak kurtarılamamıştı.

Ömrünün 51 yılını yayıncılık ve yazarlık faaliyetlerine adayan Hüseyin Aykol, bu sürenin 36 yılını fiilen basın sektöründe geçirdi. Mesleki faaliyetlerinin yanı sıra yargı süreçleriyle de gündeme gelen gazeteci, hayatının yaklaşık 12 yılını cezaevinde geçirdi.

Aykol, son olarak 2018 yılında "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza istinaf mahkemesince onanmıştı.

90'lı yılların başında çıkan haftalık gazete Halk Gerçeği'nin kuruluşunda yer alan Akyol, daha sonra Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam gibi gazetelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Son yirmi yıldır çeşitli aylık dergiler, haftalık ve günlük gazetelerde çalıştı.