Gazeteci Hüseyin Aykol'un sağlık durumuna ilişkin son gelişme

Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonrası entübe edilen ve bir süre uyutulan gazeteci Hüseyin Aykol'un ciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi devam ediyor.

Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol’un 14 Ekim'de Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

İki kez ameliyat edilen Aykol, operasyonların ardından akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bir süredir yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

MA'nın aktardığına göre, Aykol'un akciğerinde oluşan enfeksiyonun kontrol altına alınamaması nedeniyle başlatılan antibiyotik tedavisi, ek antibiyotik ilaçlar ile devam ediyor. Tedavisi solunum cihazına bağlı şekilde sürdürülen Aykol'un hayati riski de devam ediyor.