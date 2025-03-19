Gazeteci için adalet çağrısı

Haber Merkezi

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında, gözaltına alınan gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 20 Ocak'ta tutuklandı. Eylem Babayiğit ise 22 Ocak'ta tutuklandı. Güneş, daha sonra tahliye edilirken, diğer gazetecilerin ise tutuklulukları devam ediyor.

Gazetecilerden Babayiğit'in ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, Eylem Babayiğit'in duruşmasına katılma, Eylem Babayiğit'le dayanışma çağrısında bulundu.