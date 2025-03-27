Gazeteci İrem Afşin, uçakta gözaltına alındı
Gazeteci İrem Afşin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Hakkında arama kararı olduğunu belirten Afşin, "İfade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim" dedi.
Gazeteci İrem Afşin, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındı.
Afşin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındığını duyuran Afşin, hakkında arama kararı olduğunu öğrendiğini belirtti.
Afşin, "İfade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim" dedi.
İstanbul- Bodrum uçağından Bodrum'a inişte polis eşliğinde alındım. Bir uçak dolusu insanın önünde adım anons edildi. Polisler uçaktan aldı, hakkımda arama varmış, ifade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum.— M. İrem Afşin💜✌️🐞🏳️🌈 (@iremafsin) March 27, 2025
Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim.