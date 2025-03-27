Gazeteci İrem Afşin, uçakta gözaltına alındı

Gazeteci İrem Afşin, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındı.

Afşin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Bodrum Havalimanı'nda uçakta polis tarafından gözaltına alındığını duyuran Afşin, hakkında arama kararı olduğunu öğrendiğini belirtti.

Afşin, "İfade vermeniz gerekiyor dediler. Ancak henüz ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Bodrum havalimanı emniyetteyim" dedi.