Gazeteci İrfan Değirmeci dahil 41 kişi bugün adliyeye sevk edilecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından dün Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci'nin de aralarında olduğu 41 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.

Dün akşam aralarında TİP Parti Meclisi Üyeleri, il yöneticileri ve parti üyelerinin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından 3 gün önce tahliye edilen "Basel" lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verilmişti.

Gözaltına alınanlar dün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 41 kişinin bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

Üyemiz İrfan Değirmenci’nin de aralarında olduğu 41 kişi, İstanbul’da Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte dün gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilecek.



Tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşları eşit ve özgür… pic.twitter.com/Zf4tmNW4iR — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 29, 2025

KANSER TEDAVİSİ GÖREN GAZETECİ ALBAYRAK SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltılar arasında olan ancak kanser tedavisi devam ettiği için dün akşam serbest bırakılan gazeteci Ertuğrul Albayrak, sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada "Serbest bırakıldım. Yalnızca varlığıma, onurlu hayatıma sahip çıktığım için bir haziran akşamında ters kelepçeyle gözaltına alındım. Nerdesin aşkım demenin suç olduğunu ögrendim 48 yaşında. Yol arkadaşım İrfan Değirmenci ve onu o parkta yalnız bırakmayan onlarca genç şuan parmaklıklar ardında. Ne yanlışız ne de yalnızız demek için toplanmıştık. Sen yoksan bir eksiğiz demiştik. Yalnızca kanser tedavim devam ettiği için beni saldılar. Kanser olmak İrfan ve o onurlu gençleri orada bıraktığım kadar canımı acıtmadı inanın. Ama bize bu zulmü reva görenler bilsinler hem İrfan'ı hem o gençleri alacağız" dedi.