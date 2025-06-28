Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından İstanbul'un Kadıköy semtindeki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen bir etkinlikte, Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci’nin konuşmasının ardından partililerin polis tarafından ablukaya alındığı öğrenildi.

Ablukaya alınan partililerden PM Üyesi İrfan Değirmenci, İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban, Öğrenci Büro ve Parti Meclisi üyesi Ilgaz Özer'in de aralarında bulunduğu en az 42 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından iki gün önce tahliye edilen “Basel” lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.



Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/EApcXz6OXC — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 28, 2025

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verildi.