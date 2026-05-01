Gazeteci İsmail Arı 40 gündür tutuklu!

Haber Merkezi

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasıyla basın özgürlüğü ve demokrasiye bir darbe daha vuruldu. Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 40 gündür Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezaevi’ne götürüldü.