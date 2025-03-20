Gazeteci İsmail Saymaz'a sosyal medyadan destek

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alındı.

İsmail Saymaz, Gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin avukatı Aslı Kazan aracılığıyla mesaj paylaşmıştı.

Saymaz, şunları söylemişti:

"Can Atalay’ı, Gezi parkından önce de, sonra da toplumsal gelişmelerle ilgili tüm davaların avukatı olarak tanıdım. Görüşme yoğunluğumuz bundan ileri geliyor. Çiğdem Mater’i hem sosyal çevreden hem eşi ve annesi meslektaşım olduğu için biliyor ve tanıyorum. Mücella Yapıcı’yı haber kaynağı olarak aradım ve görüştük.

Gezi olaylarını, 1 Haziran’dan itibaren muhabir olarak takip ettim. Olay ve gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım. Sokağa davet ve provokasyon diye yorumlanabilecek hiçbir paylaşımda bulunmadım. Siyasi iktidara yönelik antidemokratik yaklaşımlardan, Erdoğan ve ailesine yönelik saldırgan bir dilden uzak durdum. Gezi parkı eylemlerinin ne örgütlenmesinde ne ülke çapında yayılmasında ne de sürdürülmesinde rol aldım. Yalnızca, bu eylemler sırasında, başta Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi olmak üzere insan hakkı ihlallerini kaleme aldım. Bu gazetecilik çabam hem ulusal hem de uluslararası basın örgütleri tarafından ödüllendirilmiştir.

12 yıl boyunca bir kez bile Gezi parkı eylemlerinden dolayı suçlanmadım ve sorumlu gösterilmedim. Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum. Bana güvenen ve inanan hiçbir vatandaşın yüzünü öne eğdirmedim. Haftalardır devam eden itibar suikastlarının ne denli karalamaya yönelik olduğu ortaya çıktı. Suçsuz ve masumum. Eşime, oğluma ve aileme sımsıkı sarılıyor, herkese selamlarımı iletiyorum."

İSMAİL SAYMAZ'A DESTEK

İsmail Saymaz'ın gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Aralarında gazeteciler, siyasiler başta olmak üzere çok sayıda kişi İsmail Saymaz'a destek verdi.

Paylaşımlardan bazıları şöyle

İsmal Saymaz binlerce yolsuzluk-adaletsizlik-hukuksuzluk dosyası açıklamış 6 Şubat depreminde halkın sesi soluğu olmuş, vicdanıyla mağdurun yanında durmuş bir candır.#ismailsaymazgazetecidir — orhan aydın (@orhanaydin6) March 20, 2025

Bir gazeteci olarak İsmail Saymaz'ın, Gezi eylemleri sırasında haber almak için telefon görüşmeleri yapmasından daha doğal ne olabilir? Asıl suç, gazeteciliği suç gibi göstermektir. İsmail Saymaz çıkacak, yine yazacak, yine konuşacak. #ismailsaymaz #ismailsaymazgazetecidir https://t.co/bLcSMvPM9b — Faruk Bildirici (@farukbildirici) March 20, 2025

Birlikte çalışmaktan en çok gurur duyduğum meslektaşım, arkadaşım #ismailsaymazgazetecidir! Mesleğini alnının akıyla yapan, haberleriyle itin-uğursuzun korkulu rüyasına dönüşen @ismailsaymaz'ın arkasındayım. https://t.co/mLYJe8xHo9 — Bülent Mumay (@bulentmumay) March 20, 2025

İsmail Saymaz gazetecidir. Gerçekleri topluma duyurmak için uğraşına tanığım. Gazetecilik suç değildir! @ismailsaymaz bir an önce serbest bırakılmalıdır.#ismailsaymazgazetecidir — KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) March 20, 2025