Gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
Yaklaşık 2 aydır ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz hakkındaki ev hapsi cezası kaldırıldı. Saymaz hakkındaki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi cezası verilen gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi 56 gün sonra kaldırıldı.
Saymaz hakkındaki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.
Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı ve İBB'ye yönelik operasyonun başladığı 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.
1 gece gözaltında bekletilen Saymaz, savcılık ifadesinin ardından 'ev hapsi' talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve ev hapsi cezası verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Saymaz'In Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedilmişti.
Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı öne sürülmüştü.
Saymaz'ın 28 Nisan'da ev hapsinin kaldırılması yönündeki talebi savcılık tarafından reddedilmişti.