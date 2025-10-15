Gazeteci katledildi, devlet sustu!

İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırının ardından beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki ekoloji aktivisti ve gazeteci Hakan Tosun için dün Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde taziye kuruldu. Dostları, bir kez daha “Bu karanlık aydınlatılana kadar susmayacağız” diyerek adalet çağrısı yaptı. Tosun'un yakınları ve meslektaşları "Hakan Tosun’a ne oldu?" diye sordu.

Tosun'un 10 Ekim'de kaybolmasından yaşamını yitirdiği süreçe dek eksiklikler ve ihmaller zincirleri de bir kez daha gündeme geldi. Bu süreç içerisinde İstanbul Valiliği'nden, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na kadar tek bir devlet kurumundan açıklama yapılmaması ise tepki çekti. Öte yandan ailenin Tosun'un organları bağışladığı öğrenildi.

BİR ŞEYE ŞAHİT OLDU

Hakan Tosun’un ailesi, Kağıthane Cemevi’nde taziyeleri kabul etti. Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, "Burada en üzücü şey şu. Abimin darp edilip, dönüp tekrar darp edilmesi. Orada görmemesi gereken bir şeyi gördü abim ve o yüzden de ilk önce darp edip, dönüp tekrar darp etmek istediler. Öldürmek istediler. Canına kastetmek istediler. Amaç buydu. Bu da bu kadar intikam dolu bir şeyse organize olduğunu düşünüyorum. Yani burada sadece sokaktan geçen bir insanı darp değil; zaten ilk önce darp etmek, hırsızlık vesaire gibi ama ek kamerası ne telefonu, hiçbir şey verilmedi bize. Üstündeki kıyafetlerine dair hiçbir şey alınamadı" ifadelerini kullandı.

EMNİYET ARAMADI

Tosun, açıklamasında, "Hâlâ bugün olmuş hiçbir emniyet mensubundan bir telefon almadım. Sadece o gece ‘Rahatsızlık geçiren bir hastanız var, gelin’ dışında hiçbir telefon almadık. Hastaneden aldık" ifadelerini kullandı.

Öznur Tosun, herhangi bir tehdit olup olmadığı yolundaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Tehditle ilgili ben bir beyan duymadım. Ailesine zaten mümkün olduğu kadar annesine böyle şeyler söyleyecek bir insan değil. Söylemez, alıyor olmuş olsa bile söylemez."

HEDEF ALINMIŞ BİR EYLEM

Avukatlar, saldırıya ilişkin şüphelilerin yakalanmış olmasına rağmen, Hakan Tosun’un çantasının, telefonunun ve kişisel eşyalarının nerede olduğu hala açıklığa kavuşturulmadığını belirterek, bu durumun, saldırının yalnızca bir adli olay değil, hedef alınmış bir eylem olabileceğine dair kuşkuları güçlendirdiğiini vurguladı. Tosun'un cenazesinin yarın Nurtepe Cemevi'nden kaldırılacağı ve toprağa verileceği öğrenildi.

∗∗∗

HAKAN TOSUN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ekoloji örgütleri, çevre savunucuları ve siyasi parti temsilcileri Tosun’un ölümüne dair etkin bir soruşturma yürütülmesini isteyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı göreve çağırdı.

• Polen Ekoloji Kolektifi: “Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Hakan bir direnişçiydi, enerjisi hiç bitmedi, bizim hafızamızdı ve en özenli şekilde kendi yaşamıyla bütünleştirmişti bunu. Ona yapılan saldırı hepimize yapıldı. Onun mücadelesini daha da yükselteceğiz, hesabını bugün değilse yarın soracağız, ne yapıyorsak daha güçlü yapacağız. Ondan öğrendiğimiz gibi.”

• Muğla Çevre Platformu (MUÇEP): “Çok üzgünüz; kamerasıyla doğanın, yaşamın ve hakikatin peşinde koşan dostumuz Hakan Tosun’u kaybettik. Kazdağları’ndan, Akbelen’den, Kurtderesi’nden; ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”

• Bursa Su Kolektifi: “ Ekoloji mücadelesinin çoğu noktasında tarihi yazan kimliğiyle, hep aramızdaydı. Yeri doldurulamayacak ama bayrağı teslim aldık. Yıldızlar yoldaşın olsun.”

• Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF- Türkiye): “Onu hep doğa mücadelelerine verdiği destekle hatırlayacağız. Bu üzücü olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz.”

• İnsan Hakları Derneği (İHD): Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen, ailenin ve avukatlarının dosyaya bir bütün olarak katılımına hâlâ olanak sağlanmamış; dosyada yer alan kamera görüntüleri savunma makamıyla paylaşılmamıştır. Buna karşın, söz konusu görüntülerin kesilerek ve seçilerek bazı basın organlarına servis edilmesi, kamuoyunda soruşturmanın usuli ve pozitif yükümlülüklere aykırı yürütüldüğü, soruşturmanın hakkaniyete uygun şekilde ilerlemeyeceği ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmayacağı yönünde bir izlenim yaratmaktadır. Soruşturmanın etkin yürütülebilmesi için fiilin tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik hukuken gerekli tüm tedbirlerin alınması; gerçek suç faillerinin ve suç nedeninin ortaya çıkarılması gerekmektedir.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Kendisinden 10 Ekim’den beri haber alınamayan gazeteci ve ekolojist Hakan Tosun, Esenyurt’ta ailesinin yanına giderken saldırıya uğradı. Kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunan Tosun, kimliği yanında olmadığı için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne isimsiz olarak götürüldü ve ailesine uzun süre ulaşılamadı. Hastanede yapılan kontrollerde Tosun’un beyin kanaması geçirdiği ve bilincinin kapalı şekilde yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı. Tosun’a saldıran iki kişi gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından tutuklandı.