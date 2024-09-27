Gazeteci Leyla Hamed’e Abu Dabi’de Filistin tişörtü engeli

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Zayed Havaalanı’nda ‘FC Filistin’ tişörtü giyen Gazeteci Leyla Hamed’e güvenlik güçleri engel oldu.

Güvenlik görevlileri gazeteciye giydiği tişörtü çıkarmasını ya da üstündeki ‘FC Filistin’ yazısını kapatması gerektiğini söyledi.

Hamed, durumu sosyal medyadan yayımladığı videoyla paylaştı. Leyla Hamed’in yayımladığı videoda güvenlik güçleri gazetecinin yanına gelerek tişörtü çıkarması gerektiğini söylüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Middle East Eye (@middleeasteye)'in paylaştığı bir gönderi

"PATRONUM BENİ ARADI"

Hamed, görevliye Filistin’den neden rahatsız olduğunu sorarken görevli “Sorun Filistin ile ilgili değil, tişörtün üstünde bulunan logoda. Bunu havalimanında giymeniz yasak, patronum beni aradı ve tişörtü çıkarmanız gerekiyor” diyerek yanıt verdi.

Hamed konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tişörtü hâlâ giyiyorum, bu tişörtü giymekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.