Gazeteci Mehmet Kızmaz gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Kızmaz'ın Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.

İktidarın gazetecileri susturmak için çıkardığı ‘sansür yasası’ gazetecilere karşı 'yargı sopası' olarak kullanılmaya devam ediyor.

Son olarak Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim dönemi ve deprem sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan Kızmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Gözalltına alınan Kızmaz, Batman Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

SORUŞTURMAYA KONU PAYLAŞIMLAR

Kızmaz’a suçlama konusu yapılan paylaşımlardan birinde şu ifadeler yer alıyor:

Yardımların günlerce gitmediği, insanların günlerce enkaz altında kaldığı, enkaz altında sağ olan hayatların günler sonra cansız çıkarıldığı, insanların hipotermiden yaşamını yitirdiği; yani katliama dönüşen felaket bölgesinde vatandaş kimden yana mı seçimini yaptı, yorumsuz. Birçok sosyolojik neden sıralayabiliriz, yaşamını yitiren insanları ve göç etmiş insanları da göz önünde bulundurarak söylüyorum; oy kullanmanın da çok yüksek olduğu bu iller için bu tablo, bu noktada çok vahim.

Kızmaz'ın 17 Mayıs’ta yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Şırnak merkez, Cizre ilçeleri başta olmak üzere Nusaybin dahil bölgede, seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nun büyük fark attığı kesinleştiktiği andan beri tam 3 gündür polis, halkı cezalandırıyor. Zırhlı araçlardan, karakollardan şehir merkezinde hedef gözetmeksizin kimi zaman boş sokaklara kimi zamanda direk evlere gaz bombaları atılıyor. Aşağıdaki Cizre'ye ait birinci güne aot görüntü bana İsrail'in Gazze'ye attığı gazları hatırlattı. Uzun namlulu ağır silahlarla, havaya dakikalarca yüzlerce kurşun yağdırıyor. 3 gecedir bu şekilde, Kılıçdaroğlu'na en yüksek oyu çıkaran bu halkı, kendilerince cezalandırılmaya çalışıyorlar. Hatta ikinci tur için gözdağı veriyorlar. Ama nafile bu halk her şeye rağmen sandıkta Piro'ya en yüksek oyu çıkaracak. Ama kamuoyunun da buna sessiz kalması anlaşılabilir değil."