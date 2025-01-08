Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 29'uncu yılında mezarı başında anıldı

Haber takibi sırasında polisler tarafından gözaltında darp edilerek katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anılıyor.

Göktepe'nin katledilişinin 29. yılında mezarı başında yapılan anmaya ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

"ÖFKEMİZ DİNMEYECEK"

Anmada konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, "Acımız hep diri, ama bununla beraber öfkemizi de hep diri tutuyoruz. Bu katliam ve bundan sonraki katliamların hesabı sorulan kadar öfkemiz dinmeyecek" dedi.



Daha sonra söz alan Evrensel Gazetesi çalışanı Murat Ünsal, Göktepe'nin kendilerine bıraktıkları kavga mirasına sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "İşçi sınıfının gazetesi olan Evrensel Gazetesi Metin'in bize mirasıdır. Bu yolda yürüyordu ve her zaman doğrunun peşindeydi. Metin’in büyüttüğü kavgada Evrensel 30'uncu yılına giriyor ve yazmaya her koşulda ve şartta devam ediyor. Ve bu kavga devam edecek Metinlerin hesabı sorulana kadar" ifadelerini kullandı.

"EVRENSEL YAZIYOR METİN YAŞIYOR"

Ardından konuşan Metin Göktepe’nin kardeşi Meryem Göktepe, "Metin; işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin gazetecisiydi. Mücadelenin olduğu her yerde Metin vardı. Emekçinin yanında diye katledildi. Musa Anter, Uğur Mumcu şahsında Metin Göktepe gazeteciliğini sürdüren genç gazetecilere buradan selamlarımı iletiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Evrensel yazıyor Metin yaşıyor" diye konuştu.

"ÖZGÜR BASIN ÇALIŞANLARININ MÜCADELESİ SONA ERMİYECEK"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Eşbaşkanı Gonca Yangöz, "Metin’in katledilmesinin üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen acımız halen çok diri ve taze. Hakikat arayışında olan Özgür Basın çalışanlarını bu iktidar yaşatmamaya kesin karar almış. Nazım ve Cihan'ın mücadelesini buradan anıyorum, doğru habercilik yaptıkları için Nazım ve Cihan katledildiler. Onların mücadelesi asla sona ermeyecek. Bizler burada onun sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLER KATLEDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR"

Ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1990 yıllarının karanlık bir dönem olduğunu belirterek gazetecilere yönelik katliamların ve tutuklamaların devam ettiğini belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Metin Göktepe'yi 1990'ların karanlığında aramızdan aldılar. Herkes bilir 1990 yılları Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden bir tanesi. Toplumsal katliamların yaşandığı, faili meçhul cinayetlerin işlendiği, insanların zorla göçe zorlandığı ve köylerinin yakıldığı bir dönemlerdir. Metin, o yılların karanlık döneminde bir meşale yaktı ve genç gazetecilere yol gösterdi. Türkiye'de gazeteciler katledilmeye devam ediyor. Bugün gazeteciler gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmeye çalışılıyor. Bizler her zaman olduğu gibi halkın haber alma hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz."