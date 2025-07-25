Gazeteci Metin Yoksu hakkında tahliye kararı verildi

Gazeteci Metin Yoksu hakkında tahliye kararı verildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLS), sosyal medya hesabından Metin Yoksu hakkında açıklama paylaştı.

Paylaşılan açıklamaya göre, Yoksu, Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne gitti.

26 Haziran’da tutuklanan Metin Yoksu, hakkında aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Yoksu'nun bugün cezaevinden tahliyesi bekleniyor.