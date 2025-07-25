Gazeteci Metin Yoksu hakkında tahliye kararı verildi
Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında 26 Haziran ifade vermek için gittiği Batman Adliyesi’nde tutuklanmasına karar verilen gazeteci Metin Yoksu, hakkında aylık tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.
Gazeteci Metin Yoksu hakkında tahliye kararı verildi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLS), sosyal medya hesabından Metin Yoksu hakkında açıklama paylaştı.
Paylaşılan açıklamaya göre, Yoksu, Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne gitti.
26 Haziran’da tutuklanan Metin Yoksu, hakkında aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.
Yoksu'nun bugün cezaevinden tahliyesi bekleniyor.
📌 Gazeteci Metin Yoksu tahliye edildi— MLSA (@mlsaturkey) July 25, 2025
Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne giden ve 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci @metinyoksu, aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile adli kontrol şartıyla tahliye… pic.twitter.com/5oQXIppj63