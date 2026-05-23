Gazeteci Mirgün Cabas gözaltına alındı

İstanbul merkezli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas bugün gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki gün önce başlatılan yeni operasyonda 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ancak Cabas, hayatını kaybeden babasının cenaze işlemleri nedeniyle İzmir’de bulunduğu için ilk operasyonda gözaltına alınmamıştı.

Cabas, hakkında verilen gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.”

Sözcü'de yer alan habere göre Cabas, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapalı gibi isimlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'na götürülen 20 şüpheliden 9'u serbest bırakıldı.

Şüpheliler Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.