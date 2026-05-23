Gazeteci Mirgün Cabas ifade verdi

İstanbul merkezli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas'ın ifade ve test işlemleri bugün tamamlandı.

Cabas'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada hakkında iki gün önce gözaltı kararı verilen ancak babasının cenaze işlemleri nedeniyle İzmir'de bulunan Mirgün Cabas'ın gözaltına alınmadığını, ilgili kurumlara gidilerek bugün ifade ve test işlemlerinin tamamlandığını aktardı.

Ersöz, Cabas'ın sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdiğini, ardından Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerini gerçekleştirdiğini ve daha sonra buradan ayrıldığını açıkladı.

Müvekkilimiz Mirgün Cabas (@MirgunCabas) hakkında bir gözaltı işlemi uygulanmadı.



Mirgün Cabas, merhum babasının cenaze ve taziye işlemleri sebebiyle İzmir’de bulunduğundan 3 gündür Soruşturma Savcısıyla sıkı bir iletişim halindeydik. Av. Buse Şahin’in dün Savcılıkla yaptığı… https://t.co/Jitxah64X9 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) May 23, 2026

İKİ GÜN ÖNCE GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki gün önce başlatılan yeni operasyonda 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ancak Cabas, hayatını kaybeden babasının cenaze işlemleri nedeniyle İzmir’de bulunduğu için ilk operasyonda gözaltına alınmamıştı.

Cabas, hakkında verilen gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapalı gibi isimlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'na götürülen 20 şüpheliden 9'u serbest bırakıldı.

Şüpheliler Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.