Gazeteci Murat Ağırel, tehdit videosunu paylaştı: Öldürülmem için ihale açılmış

Gazeteci Murat Ağırel, yüzü maskeli bir şahıs tarafından yayınlanan ve kendisine de gönderilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu videoda konuşan maskeli kişi, Murat Ağırel'in öldürülmesi için 'ihale' açıldığını ve 'botokslu başkan' olarak isimlendirdiği bu kişinin Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini anlattı.

Bu tehdidin kendisi için ilk olmadığını belirten Ağırel, "Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor" dedi.

Ağırel'in paylaştığı videoda konuşan kişi ise şunları söylüyor:

"Devletin içindeki satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Botokslu başkan kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşlerim diye. Almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Bir dahaki videoda hangi vekilin sana bu işi ihale ettiğini de anlatacağım."