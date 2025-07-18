Gazeteci Murat Ağırel: Yalnızca bir ortaokulda 45 öğrenci LGS'de yüzde 1'lik dilime girdi!
MEB tarafından düzenlenen LGS'nin sorularının çalındığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken gazeteci Murat Ağırel, Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 45'inin tüm Türkiye'de sınava girenler arasında yüzde 1'lik dilime yerleştiğini belirtti.
HABER MERKEZİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran’da düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sorularının çalındığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken Trabzon'da bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 45'inin Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilimde yer aldığı ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında yaşanan skandallara ilişkin gelişmeler sürüyor.
15 Haziran’da 1 milyona yakın öğrencinin girdiği LGS öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirildi.
Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınavın zorluğuna rağmen 2025'te önceki yıllara kıyasla rekor sayıda öğrenin birinci çıkması şüphelere yol açtı.
274 ÖĞRENCİ YÜZDE 62'LİK DİLİMDE
Gazete Murat Ağırel, Youtube'da yayımlanan Onlar TV'nin son bölümünde LGS'ye ilişkin dikkat çeken bir bilgiyi açıkladı.
Ağırel'in aktardığına göre, Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 45'i, 15 Haziran'da düzenlenen LGS'de tüm Türkiye'de sınava girenler arasında yüzde 1'lik dilime yerleştiğini belirtti.
Aynı okulda 18 öğrencinin yarım ile yüzde 1'lik dilim arasında, 32 öğrencinin yüzde 2'lik dilimde yer aldığını ifade eden Ağırel, ilgili okuldaki 274 öğrencinin yüzde 62'sinin sınavda ilk yüzde 5'lik dilimde yer aldığına dikkat çekti.
Ağırel'e göre, yüzde 96'lık bir kesim ise sınavda yüzde 10'luk dilim içerisinde yer aldı.
Bakan Tekin, soruların sınav bitmeden paylaşıldığını doğrulamıştı ve sınavın güvenliğini riske edecek durum yaşanmadığını söylemişti.
719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. En kolay sınavlar olarak görülen 2023 yılında 562 kişi, 2024 yılında ise 352 kişi tam puan alabilmişti.