Gazeteci Murat Ağırel: Yalnızca bir ortaokulda 45 öğrenci LGS'de yüzde 1'lik dilime girdi!

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran’da düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sorularının çalındığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken Trabzon'da bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 45'inin Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilimde yer aldığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında yaşanan skandallara ilişkin gelişmeler sürüyor.

15 Haziran’da 1 milyona yakın öğrencinin girdiği LGS öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirildi.

Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınavın zorluğuna rağmen 2025'te önceki yıllara kıyasla rekor sayıda öğrenin birinci çıkması şüphelere yol açtı.

274 ÖĞRENCİ YÜZDE 62'LİK DİLİMDE

Gazete Murat Ağırel, Youtube'da yayımlanan Onlar TV'nin son bölümünde LGS'ye ilişkin dikkat çeken bir bilgiyi açıkladı.

Ağırel'in aktardığına göre, Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 45'i, 15 Haziran'da düzenlenen LGS'de tüm Türkiye'de sınava girenler arasında yüzde 1'lik dilime yerleştiğini belirtti.

Aynı okulda 18 öğrencinin yarım ile yüzde 1'lik dilim arasında, 32 öğrencinin yüzde 2'lik dilimde yer aldığını ifade eden Ağırel, ilgili okuldaki 274 öğrencinin yüzde 62'sinin sınavda ilk yüzde 5'lik dilimde yer aldığına dikkat çekti.

Ağırel'e göre, yüzde 96'lık bir kesim ise sınavda yüzde 10'luk dilim içerisinde yer aldı.