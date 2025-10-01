Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Necati Zincirkıran 96 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Hürriyet ve Günaydın Genel Yayın Yönetmeni, AA Yönetim Kurulu Başkanı Zincirkıran, 2 Ekim perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü sahibi Necati Zincirkıran, hayatını kaybetti. Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin genel yayın yönetmenliğini yapan Zincirkıran, 1981-86 yılları arasında Anadolu Ajansı yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmuştu.

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

4 Aralık 1929'da İstanbul’da doğdu. 2'nci Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Sağlık sorunu yüzünden oradan ayrıldıktan sonra eğitimine İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile devam etti. Uzak yol kaptanı oldu ve Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Bu arada Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini uzaktan takip ederek sertifika aldı. 1950’de Türkiye’ye döndüğünde gazeteciliğe başladı. 1951’de Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi’nde yetişkin gazetecilerin eğitimi ile ilgili bir kurs aldı. Hürriyet’te 1952 yıllarında Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta Genel Yayın Müdürü oldu. Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu oldu. 1969’da Hürriyet Gazetesi‘nden ayrıldı. Günaydın Gazetesi‘nde genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.1990 yılından itibaren Medya Holding’de baş danışmanlık ve Sabah Gazetesi’nde yazarlık yaptı. 2003’te emekli oldu. Çeşitli yelken yarışlarında komodorluk yaptı. İngilizce ve Almanca biliyordu. Evli ve iki erkek çocuk sahibiydi. Sürekli basın kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet ödülü sahibiydi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Zincirkıran'ın vefatının ardından yayınladığı baş sağlığı mesajında, "Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü,genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Necati Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Zincirkıran'ın cenaze töreninin 2 Ekim Perşembe günü yapılmasının planlandığını aktardı.