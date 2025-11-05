Gazeteci Néstor Prieto: "Flotilla, uluslararası toplumun iflasıdır"

Suzan ŞÖNGER

Gazze'de devam eden şiddet ve yeniden canlanan uluslararası dayanışma dalgası üzerine, Público gazetesi yazarı ve siyaset bilimci olan ve yakın zamanda Gazze'ye giden filotillaya katılan İspanyol gazeteci Néstor Prieto ile konuştuk. Filistin'e güçlü desteği ve küresel siyaset analizleriyle tanınan Prieto ile filonun sonuçları, medyanın Filistin-İsrail çatışmasını ele alış biçimi ve Avrupa'da, özellikle İspanya'da artan kitlesel hareketlilik hakkında konuştuk. Röportajda Prieto, Batı'nın tavrındaki çelişkiler, İspanya'nın Filistin'e bakışı ve değişen küresel düzen ile yeni ittifakların Ortadoğu'da adalet ve barış mücadelesini nasıl yeniden şekillendirdiğini anlattı.

Son Filistin yardım filosuyla ilgili olarak medyada adınızı sık sık duyduk. Avrupa vatandaşlarının deneyimleri Avrupa medyasına nasıl yansıdı? Bunun Avrupa toplumu üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?

Gazeteci olarak – çünkü filoda gazeteci olarak bulunuyordum - Batı ve Avrupa medyasının filonun ve Gazze'nin gerçekliğini nasıl yansıttığını görmek gerçekten ilginçti. Neyse ki, yaşanan soykırımla ilgili habercilik savaşını kazanıyoruz, çünkü bu, kendi kurbanları tarafından medyaya aktarılan ilk soykırım. Neyse ki, yaşanan soykırımı kanıtlayan binlerce kanıtımız var.

Hükümetlerden eyleme geçmelerini talep etmek kolaydı. Ama ne yazık ki, filonun başarısızlığı uluslararası toplumun iflasıdır. Biz, organize sivil toplum, sınırlı kaynaklar ve sınırlı kapasitelerle devletlerin yapması gerekeni yapıyoruz.

Her halükarda, tüm yolculuk boyunca Avrupa halkının desteğini hissettik. Avrupa'nın resmi tutumuna rağmen, Avrupa Birliği halklarının çoğunun Filistin'i büyük ölçüde desteklediğini düşünüyorum. Ne yazık ki, bizler Batılı insanlar olduğumuz için büyük bir seferberliğe ancak yol açabildik.

Orada maruz kaldığımız şiddet, düşük yoğunluklu işkence, dayak, uykudan mahrum bırakılma, 11.000 Filistinli mahkumun maruz kaldıklarının sadece yüzeyi. Batılı olmanın çelişkisini kabul ediyoruz ve bu, devam etmek ve Filistin hakkında konuşmaya devam etmek için bir gerekçe. Bu yüzden, etkimizin olumlu olduğunu düşünüyorum.

Ana hedefimiz — açık bir insani yardım koridoru olarak ulaşmaktı — gerçekleştirilemedi, ancak buna rağmen uluslararası toplumun çelişkilerini ve Batı medyası ile hükümetlerinin ikiyüzlülüğünü gösterebildik. Bu sayede bazı taktiksel hedeflerimize ulaştık. Dolayısıyla sonuçtan memnunuz.

İspanya'daki Filistin hareketini büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. İspanya devleti son yıllarda Filistin'e nasıl bir yaklaşım sergiledi? Şimdiye kadar neler başardınız?

Bence İspanyol kamuoyu nezdinde bu dayanışma çok büyük. Zira İspanya, İsrail devletini tanıyan son Avrupa ülkelerinden biriydi. Ne yazık ki bu, 1980'lerde, diktatörlük döneminin ardından İspanya'nın uluslararası toplum tarafından tanınmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu, NATO'ya katılma ve İsrail'i tanıma sürecinin bir parçasıydı.

Ancak, Müslüman kültürüyle güçlü bağlarımız olduğu için bunu yapan son Avrupa devletlerinden biriydik. Biz kardeşiz — Müslüman kardeşlerimizin hemen ötesindeyiz, bu yüzden ortak güçlü köklerimiz var. Bence bu nedenle, tarihte hep Filistin halkının yanında olduk. Filistinlilerin yaşadıklarını anlayabiliyoruz ve bu dayanışmayı etkili bir şekilde organize edebiliyoruz.

Şu anda İspanya'daki dayanışma hareketi hükümeti sıkıştırıyor. Hükümet, ancak büyük, muazzam bir seferberlik olduğu için harekete geçiyor. Bizim istediğimiz ve tasarladığımız şey bu: hükümetlerin ötesine geçen ve onları karar almaya zorlayan toplumsal hareketler. Şu anda İspanya'da bir koalisyon hükümeti var ve azınlıkta olan ilerici, sol partiler hükümeti sıkıştırıyor. Ancak onların gücü yeterli değil. İspanya hükümeti, ancak halkın baskısı nedeniyle harekete geçiyor.

İsrail silahlarına ambargo uygulanmasını, Filistin devletinin tam olarak tanınmasını ve İsrail ile silah ticaretine ilişkin ticari anlaşmalar yapanları cezalandırmak için yasamızı değiştirmeyi başardık. Yani bazı ilerlemeler kaydediyoruz, ama bizim için bu yeterli değil.

İspanya'yı Almanya veya İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırırsak, çok öncü görünebiliriz. Ama aslında öyle değiliz. İspanya hükümeti geç kalmış ve sadece kitlesel seferberlik nedeniyle harekete geçiyor. İsrail ile ekonomik, diplomatik ve kültürel bağların tamamen koparılması gerektiğini düşünüyoruz — tıpkı apartheid Güney Afrika'da olduğu gibi.

Ne yazık ki, İspanya Avrupa'nın öncüsü konumunda, çünkü Avrupa uluslararası hukuk ve uluslararası dayanışmanın olması gerektiği noktadan çok, çok uzak.

Filistin meselesinde İspanya ile diğer Avrupa ülkeleri arasında büyük farklar görüyoruz. Sizce bu farkın kaynağı nedir?

Bir akademisyen olarak bile bunu anlamak gerçekten zor. Bunu açıklayacak tek bir kilit nokta yok. Ancak, çok uluslu bir halk ve çok uluslu bir toplum olmasına rağmen, İspanya hala aşırı sağcı söylemlere maruz kalıyor ve bu söylemleri reddediyor.

Tarihimizin Müslüman halklarla ve Müslüman dünyayla çok bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bizler 80 yıl önce bir iç savaş, 40 yıl önce bir diktatörlük, 10 yıl önce bir ekonomik kriz yaşamış bir halkız. Özünde Küresel Kuzey'in sınırındayız — küresel Güney'de değiliz, ama yine de Küresel Kuzey'in ta sınırında.

Bu nedenle, küresel kapitalist sistemin bir sınırındaki ülke olarak, emekçi sınıfın çoğunun Filistin'de neler olup bittiğini kolayca anlayabileceğini düşünüyorum.

Tarihsel olarak İspanya, İsrail'i tanıyan son ülkelerden biri ve Filistin'i tanıyan ilk ülkelerden biriydi. İslam dünyasıyla geçmişten beri güçlü bağlarımız var. Bunun başlıca nedeni, tabandan, yani halkın tabanından, yatay bir örgütlenmeyle kendini örgütleyen ve ayakta tutan güçlü bir dayanışma hareketine sahip olmamızdır.

En önemli nokta budur. Şu anda İspanya'daki dayanışma kendiliğinden gelişen bir şey değil, toplumda güçlü bağları ve kökleri olan farklı örgütler aracılığıyla örgütleniyor.

Son yıllarda Gazze ve Suriye'de yaşananlarla Ortadoğu yeni bir kaosa sürükleniyor. Gazeteci, akademisyen ve aktivist kimliğinizle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'nın bu kaostaki rolü nedir ve barış için üzerine düşen görev nedir?

Şu anda, ABD'nin emperyalist vizyonuna dayanan tek kutuplu düzen artık hegemonyasını yitirmiştir. Küresel düzende bir değişimle karşı karşıyayız. ABD, kilit rolünü terk etmek istemeyen yaralı bir canavardır, ancak artık tek kutuplu bir dünyada yaşamıyoruz. Yapısı henüz belirsiz olsa da, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerliyoruz.

Gramsci'nin dediği gibi, “Yeni dünya doğmamış ve eski dünya ölmemişse, o zaman canavarlar ortaya çıkar.” Bence şu anda tam da o anı yaşıyoruz. Gazze ve Ortadoğu'daki durum, bu yeni düzenin şiddeti nasıl değerlendireceğinin bir sınaması. Gazze'deki soykırımı durduramazsak, yeni dünyayı şekillendirmek için şiddet meşru bir araç olarak görülecektir.

Netanyahu bunu Kürt halkına karşı kullanabilir. Fas bunu Batı Sahra'ya karşı kullanabilir. Ortadoğu'daki şiddet, revizyonist devletlerin yeni düzeni şekillendirmek için gücü nasıl kullanmak istediklerini gösteriyor.

Orta Doğu, doğal kaynakları ve jeoekonomik konumu nedeniyle küresel düzende önemli bir rol oynuyor. Artık bölgedeki birçok ülke pasif aktörler değil, yeni roller üstlenebilir. Ancak bu da sorunu daha karmaşık hale getiriyor.

Bugün Orta Doğu'da BRICS Plus, OPEC, ABD'nin askeri desteği ve Çin'in Yeni İpek Yolu gibi çelişkili ittifaklar bir arada yürüyor. Bölge, uluslararası ilişkilerin nasıl değiştiğinin bir aynası; hem yeni ittifakları hem de küresel gücü belirlemek için şiddetin kullanılacağını gösteriyor.

Orta Doğu'yu gözlemlemeli ve sömürgeci bir bakış açısıyla anlamalı, bölge halklarını dinlemeli ve ilerici ve solcu güçleri desteklemeliyiz. Onlar gerçek alternatif ve barış umudumuz.