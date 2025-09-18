Gazeteci Neyran Elden’e gürültü müdahalesi

Gazeteci Neyran Elden, gürültü ihbarı gerekçesiyle evine gelen polisler tarafından darbedildiğini, kelepçelendiğini ve yüzüne biber gazı sıkıldığını açıkladı. Elden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kollarındaki darp izlerini gösterdi.

Elden sosyal medya paylaşımında eve 6 polis memuru ile bir amirin geldiğini, evde arama ya da gözaltı kararı bulunmamasına rağmen içeri girdiklerini ifade etti. Kısa Dalga’ya konuşan Elden, müdahale etmeye çalışan eşinin de polisler tarafından uzaklaştırıldığı belirtirken kendisini darbeden ve evine giren polisler hakkında şikâyetçi olacağını söyledi.