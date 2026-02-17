Gazeteci Nuh Köklü'nün katledilmesinin üzerinden 11 yıl geçti

Gazeteci Nuh Köklü’nün Kadıköy’de camına kartopu attığı gerekçesiyle bir esnaf tarafından öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti.

Köklü için bu akşam katledildiği İstanbul Kadıköy ilçesi Yeldeğirmeni Mahallesi'nde bir anma töreni düzenlenecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mücadele arkadaşımız, gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Hasret ve özlemle anıyoruz. Nuh, gazetecilerin her mücadelesinde aramızda."

NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Karakolhane Caddesi’nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü’yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.