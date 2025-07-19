Gazeteci Oğuz Bakır ve avukat Eren Doğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiye ev hapsi kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmayı yürüten savcılardan biri hakkında Silivri’de açıklama yapmıştı.

Açıklamanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan gazeteci Oğuz Bakır ve avukat Eren Doğru’nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından ev hapsi istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, 4 kişi hakkında “kamu görevline hakaret”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve “iftira” suçlamalarından süresiz ev hapsi kararı verdi.