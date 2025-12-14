Gazeteci Osman Çaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Gazeteci Osman Çaklı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman Çaklı'nın adliyedeki ifade işlemi sona erdi. Çaklı, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, Osman Çaklı'nın yurtdışı çıkış yasağı ve pazar günleri karakolda imza verme şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

YENİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Osman Çaklı'nın gözaltına alınmasına gerekçe olarak 'suçu ve suçluyu övme' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları gösterilmişti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Çaklı için yeni bir suçlama yöneltildi.

Çaklı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILAN ÇAKLI'DAN AÇIKLAMA

Adliyedeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Çaklı, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu:

Sadece gazeteciliğe yönelik değil, demokratik haklara yönelik son derece zorlu bir sürecin içinden geçiyoruz. Ben de onun küçük bir parçasına dönüştürüldüm. Serbest kaldığım için mutluyum tabii ama keşke bütün gazeteciler özgür olabilse."

EMNİYET İFADESİ: "BU AYNI ZAMANDA BİR KAMU İHBARIDIR"

Gazeteci Çaklı'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

'Suçu ve suçluyu övme' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Çaklı, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben gazeteciyim ve suçla ilgili haberler yapmaktayım. Sosyal medya platformlarında gördüğüm bu fotoğrafları paylaştım. Olaydan sonra Şapkalılar adındaki çetenin yaptığını dair gazeteci olarak öngörüde bulundum. Olaydaki tanıklığım, dahlim bundan öte değildir. Gazetecilik dışında bir dahlim yoktur. Şapkalılar adı verilen grupla ilgili olarak kimseyi tanımam. Herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bu aynı zamanda bir kamu ihbarıdır."

Cumhurbaşkanına Hakaret konusuyla ilgili olarak ise raporda geçen paylaşımlarımdan olan “Erdoğan Babala TV’ye katılsaydı Kılıçdaroğlu’na sorulan sertlikte bir soru havuzuyla karşılaşsaydı muhtemelen programa katılan 750 kişi gözaltına alınırdı.” şeklindeki paylaşımın suç içerdiğini düşünmüyorum.

Erdoğan, çiftçilerle buluştuğu iftardan sonra konuşuyor…” şeklinde başlayan paylaşımımda devam eden ifadeler Cumhurbaşkanının kendisine ait ifadelerdir.

Türkiye normalleşecek diye faşist partiden çıkan faşist başka bir partiye…” şeklinde başlayan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın şahsına yönelik eleştiride dahi bulunmadığım bir paylaşımdır. “Faşist partiden çıkan” diye tabir ettiğim kişi MHP içinden çıkıp İYİ Parti’ye geçiş yapan Gürhan KOCAMAN’ın, organize suç örgütü lideri olan Ayhan Bora KAPLAN ile fotoğraf çektirmesine istinaden yapılmış bir paylaşımdır. Bu paylaşımın ne Cumhurbaşkanı ne de partisiyle hiçbir ilgisi yoktur.

Erokspor ile ilgili olan paylaşımımda ise “Erdoğan’ın proje takımı” ifadeleri yer almaktadır. Bu kapsamda paylaşımın devamındaki ifadeler de açık kaynaklarda yer alan suç teşkil etmeyen ifadelerdir."

NE OLMUŞTU?

Dün gece saatlerinde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çaklı'ya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek "suçu ve suçluyu övme" suçlaması yöneltilmişti.

Osman Çaklı, söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırıyı üstlendi.”

Okmeydanı'nda Şafak Hastanesi gece kurşunlanmış. Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırıyı üstlendi. https://t.co/yWU7X2MhMZ pic.twitter.com/WzasiNj3hs — Osman Çaklı (@osmanckli) December 13, 2025