Gazeteci Ozan Kaplanoğlu, “başbakana hakaret”ten 12 yıl sonra hapse atıldı

Bursa Muhalif gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kaplanoğlu, 2013 yılında hakkında açılan dava kapsamında "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 12 yıl sonra hapse atıldı.

Bursa Muhalif'te yer alan habere göre, Ozan Kaplanoğlu hakkında, 2013 yılında dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen protestolarda "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Açılan dava sonucunda Ozan Kaplanoğlu hakkında mahkumiyet kararı verildi. Kaplanoğlu, hakkında verilen şartlı salıverilme kararının geri alınması nedeniyle 5,5 aylık cezasını tamamlamak üzere 5 Şubat’ta tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Kaplanoğlu’nun avukatlarından Kemal Özgür Yetkin, "Müvekkilim Ozan Kaplanoğlu, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir suçtan cezalandırılmıştır. Şu anda bulunduğu cezaevinde, cezaevi kapasitesinin çok üzerinde mahkum bulunmaktadır. Fiziki koşullar bu denli yüksek sayıda tutuklu ve hükümlüye yetecek şekilde düzenlenmemiştir" diyerek cezaevi koşullarına ilişkin bilgi verdi.

DİSK BASIN İŞ'TEN TEPKİ

DİSK Basın İş, Kaplanoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 kentte düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 4 gazeteciye de atıf yapılarak "Türkiye'de gazetecilik abluka altında" denildi.

Açıklamada, ayrıca, gazeteci Beritan Canözer'e hapis cezası verildiği ifade edilerek "İktidarın gazetecilere yönelik saldırısı artarak devam ederken biliyoruz ki bu ablukayı yalnızca dayanışma ve mücadeleyle aşabiliriz. Halkın haber alma hakkı ve meslektaşlarımızın özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz" denildi.