Gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi

Hakkında kendisine ait Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses’in Youtube hesabından yaptığı açıklamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında ’terör örgütü’ benzetmesi yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Gürses, İstanbul’a getirildi.

Gürses, emniyetteki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.