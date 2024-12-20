Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında bugün yaptığı yanının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu gözaltına alındığı öğrenildi. Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtildi.

Başsavcılık, Özlem Gürses'in kullandığı ifadelerle, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği" iddialarını öne sürerek Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Özlem Gürses'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.