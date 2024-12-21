Gazeteci Özlem Gürses için tutuklama talebi

Hakkında kendisine ait Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses’in Youtube hesabından yaptığı açıklamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında ’terör örgütü’ benzetmesi yaptığı iddiasıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Gürses, İstanbul’a getirildi.

Gürses, emniyetteki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede ifadesi tamamlanan Gürses, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri nedeniyle TSK'yi "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.