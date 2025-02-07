Gazeteci Öznur Değer gözaltına alındı

JINNEWS muhabiri Öznur Değer, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesindeki aile evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; sabah saatlerinde özel harekat polisleri ile beraber yapılan baskında evin kapısı kırılarak eve girildi.

Öznur Değer, darp edilerek evden çıkarılırken, ters kelepçe takılıp polis aracına bindirildi

Evde yapılan aramanın ardından gazeteci Öznur Değer’in teknik malzemelerine de el konuldu.

Öznur Değer, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.