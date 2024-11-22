Gazeteci Paksoy’a hapis cezası

Haber Merkezi

Gazeteci Özgür Paksoy hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada verilen hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay kararda “hukuka aykırılık” görülmediği gerekçesiyle 11 Haziran’da oy birliğiyle temyizin esastan reddi ve hükmün onanmasını hükmetti.

Yerel mahkeme, Gazeteci Paksoy’un 2014 yılında yaptığı 16 haberi dijital medya hesaplarından paylaştığı gerekçesiyle ceza talep etmişti. Paksoy hakkında 2019’da 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf başvurunun esastan reddine karar verirken kararın ardından dosya Yargıtay’a taşımıştı.