Gazeteci Pınar Gayıp gözaltına alındı

ETHA editörü Pınar Gayıp'ın ifade vermek için gittiği karakolda farklı bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

MA'nın haberine göre; "Basit cinsel saldırı" gerekçesiyle hapis cezası alan avukat Sezgin Keleş, yaptığı haberlerden dolayı ETHA editörü Pınar Gayıp hakkında suç duyurusunda bulundu.

İfade işlemleri için karakola giden Gayip, hakkında farklı bir dosyadan yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Dosyaya ilişkin bilgi öğrenilemedi.

Fatih ilçesinde bulunan Kocamustafapaşa Şehit Sinan Acar Karakolu’nda bekletilen Gayıp’ın sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.