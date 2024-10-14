Gazeteci Pınar Gayıp serbest bırakıldı

İfade vermek için gittiği karakolda farklı bir soruşturmadan dolayı gözaltına alınan ETHA editörü Pınar Gayıp, serbest bırakıldı.

MA'nın haberine göre; Taciz suçlamasıyla yargılanan ve iki yıl önce "basit cinsel saldırı" suçundan hapis cezası alan avukat Sezgin Keleş’in şikayetiyle gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Pınar Gayıp serbest bırakıldı.

Anadolu Adliyesi 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadesi alınan Gayıp, "Avukat Sezgin Keleş, yanında çalışan stajyer avukatı taciz etti. Bu kadın bana ulaştı ve elindeki delillerle bir röportaj yaptım. Röportajın yayınlanmasının ardından Sezgin Keleş'in avukatı olduğunu söyleyen bir kişi bana ulaştı, haberi çekmem yönünde tehdit etti. Keleş'in avukatı olduğunu iddia eden kişinin kullandığı hesaptan daha sonra Twitter'da tehdit edildim, hakarete uğradım. Keleş kendi yargılandığı davada da beni hedef gösterdi. Yargılandığı davadan 'basit cinsel saldırı' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Haber yalan değil, iftira da değil. Taciz, kendisinin işlediği bir eylemdir. Ancak sürekli ifadeye çağrılıyorum, çalışmam engelleniyor. Bu sefer de hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Onun hakkındaki suç duyurum ise takipsizlikle sonuçlandı" dedi.



Gayıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.