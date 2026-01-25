Gazeteci Reha Öz yaşamını yitirdi
Cumhuriyet gazetesinde 1970-1985 yılları arasında görev yapan ve daha sonra Hürriyet gazetesinde haber müdürü olarak çalışan gazeteci Ahmet Reha Öz, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Gazeteci Ahmet Reha Öz, Aydın’ın Didim ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 79 yaşında vefat eden Öz'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Edinilen bilgiye göre olay, gündüz saatlerinde Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi.
Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Reha Öz, 1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde, 1985–2000 yılları arasında ise Hürriyet gazetesinde haber müdürlüğü yapmıştı.