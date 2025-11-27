Gazeteci Rojda Altıntaş gözaltına alındı
Gazeteci Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Altıntaş, GBT kontrolünde hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiğini ve bir haber nedeniyle “haberleşme gizliliğini ifşa” iddiasıyla ifadeye götürüldüğünü, ifadesinin ardından serbest bırakılacağının söylendiğini açıkladı.
Altıntaş daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"GBT kontrolü sırasında hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Aniden ifade için polis aracıyla götürüldüğüm için panik oldum. Yaptığım bir haberden dolayı ‘haberleşme gizliliğini ifşa etmek’ suçu iddiasıyla ifadeye götürüldüğümü sonrasında serbest kalacağımı belirttiler. Hangi haber olduğunu henüz bilmiyorum. Bilgi alınca paylaşacağım."
