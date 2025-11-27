Gazeteci Rojda Altıntaş gözaltına alındı

Gazeteci Rojda Altıntaş sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Altıntaş, "Gözaltına alınıyorum" diye yazdı.

Altıntaş daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GBT kontrolü sırasında hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Aniden ifade için polis aracıyla götürüldüğüm için panik oldum. Yaptığım bir haberden dolayı ‘haberleşme gizliliğini ifşa etmek’ suçu iddiasıyla ifadeye götürüldüğümü sonrasında serbest kalacağımı belirttiler. Hangi haber olduğunu henüz bilmiyorum. Bilgi alınca paylaşacağım."