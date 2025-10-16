Gazeteci Saymaz: Daltonlar’ın İstanbul’da kaç hücre evi var?

Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, gazeteci İsmail Saymaz, suikastı düzenlediği belirtilen “Daltonlar” adlı suç örgütüyle ilgili dikkat çeken ayrıntıları kaleme aldı.

"Öktem’in, 3 Ağustos’ta İspanya’da öldürülen Daltonlar’ın liderlerinden Caner Koçer’in intikamı için ortadan kaldırıldığını" belirten Saymaz, "Serdar Öktem suikasti ‘yeni nesil suç örgütü’ diye tanımlanan gruplardan en güçlüsü olan Daltonlar’a ve ‘Kamikaze Dronları’ denilen üyelerine yakından bakmayı gerektiriyor" diye yazdı.

Suç örgütünün hücre evlerine dair detayları aktaran Saymaz, "Hücre evleri çoğunlukla Esenyurt ve Bahçelievler’deki sitelerde Airbnb gibi uygulamalar üzerinden, sabıkasız üyeler veya onların yakınları adına kiralanan dairelerden oluşuyor. Daltonların İstanbul’da çok fazla hücre evi var" ifadelerini kullandı.

MERKEZ YENİBOSNA'DA

Saymaz'ın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 1676 sayfalık Daltonlar iddianamesine göre örgütün lideri, “Can Dalton” lakabıyla tanınan 1997 doğumlu Beratcan Gökdemir.

Merkezleri Yenibosna olan Daltonlar, başlangıçta bir semt çetesi olarak ortaya çıktı. Barış Boyun’la yolları kesiştikten sonra ise hızla güç kazandı.

Saymaz’ın yazısına göre, Beyoğlu sokaklarında ünlenen Barış Boyun, yeraltı dünyasının birçok ismi gibi Gürcistan’a kaçtıktan sonra örgütünü Batum’dan yönetmeye devam etti. Bu sırada, 2022 yılında Türkiye’de üç ay arayla iki cinayet işleyen Beratcan Gökdemir, Boyun’un kapısını çaldı.

Boyun, himayesine aldığı Gökdemir’e örgütün silahlı kanadını teslim etti. İkilinin ilk ortak eylemi, Beyoğlu’nda gerçekleşti. Boyun’un hasmı olan Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, 16 Nisan 2022’de öldürüldü. Ardından 1 Şubat 2023’te Ferhat Yeşilkaya vuruldu.

Saymaz, Daltonlar’ın kısa sürede çok sayıda silahlı saldırı, cinayet ve yağma suçuna karıştığını, bu nedenle kamuoyunda “Daltonlar Çetesi” veya “Motosikletli Çete” olarak anıldıklarını belirtti.

Daltonlar, daha büyük yeraltı gruplarına taşeronluk ve tetikçilik yaparak güç kazandı. Ancak Mart 2024’te Barış Boyun ile Daltonlar’ın yolları ayrıldı.

Saymaz’ın yazısına göre, Daltonlar’ın lideri Beratcan Gökdemir Gürcistan’dan Abhazya’ya geçti. Yanında Ahmet Aydın ve Emircan Yılmaz da bulunuyordu. Ancak 23 Mayıs 2023’te örgüte rakip gruplardan Anucurlar, Gökdemir ve arkadaşlarına saldırdı. Saldırıda Emircan Yılmaz hayatını kaybetti.

Olayın ardından Gökdemir, gittiği Rusya’da tutuklandı.

Saymaz, “‘Can Dalton’ lakabıyla bilinen Gökdemir içeri düşse de tamamı yurt dışında bulunan örgüt yöneticileri Batın Can Gökdemir, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Sinan Memi’nin suç işlemeyi sürdürdüğünü” aktardı.

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENME

Saymaz, örgütün klasik yeraltı yapılanmalarından farklı olarak TikTok, Instagram ve Facebook üzerinden örgütlendiğini, 15-20 yaş aralığındaki gençleri “Kamikaze Dronu” gibi kullandığını yazdı. Gençlerin dizilerden ve sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek suça yönlendirildiği, örgütün bu kişileri hücre evlerinde uyuşturucu ve silahlarla motive ettiği belirtildi.

Saymaz'ın yazısının devamında şu ifadeler yer aldı:

"İddianameden:

“Yeni nesil suç örgütü denilebilecek grupların hem söylemlerindeki jargon hem de tabii oldukları racon denilen kriminal ilkelerin de internet tabanlı diziler ve sosyal medya paylaşımlarının etkisini taşıdığı, dizilerdeki ana karakterle özdeşleştirilen suç örgütü liderlerinin gençlere kolayca nüfus edebildikleri, bu gençlerin ‘Kamikaze Dronu’ gibi kullanıldığı…”

Kamikaze Dronları, hiçbir ayrım gözetmeden silahlı saldırılar gerçekleştiriyor.

Bu da çetenin korkutucu gücünü arttırıyor.

ESENYURT VE BAHÇELİEVLER

Daltonlar örgütlenirken şu metodu izliyor:

Örgüt liderleri lüks araç ve mekanlarda, pahalı giysi ve aksesuarlarla silahlı paylaşımlar yaparak, gençleri etkiliyor. Bu birinci aşama.

İkinci aşamada, kendileriyle irtibat kuran gençlerle yazılı veya görüntülü görüştükten sonra, eylemsel kabiliyeti olanları İstanbul’daki kıdemli Daltonlarla buluşturuyorlar. Onlar da gençleri örgüt evlerine yerleştiriyor.

Hücre evleri çoğunlukla Esenyurt ve Bahçelievler’deki sitelerde Airbnb gibi uygulamalar üzerinden, sabıkasız üyeler veya onların yakınları adına kiralanan dairelerden oluşuyor.

Daltonların İstanbul’da çok fazla hücre evi var.

Bu evlerin her ihtiyacı karşılanıyor.

İddianameden:

“Gerek eylemsel motivasyonunu sağlamak, gerek bağımlı yapmak amacıyla hücre evlerinde sürekli uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulundurulduğu, eskortluk yapan hayat kadınlarıyla örgütün özendirildiği…”

Gençler evlerdeki vahim nitelikli silahlarla ve kar maskeleriyle fotoğraf çekilerek, sosyal medyada paylaşıyor.

MOTOSİKLETLİ SALDIRILAR

Gençler birkaç günlük konaklamanın ardından silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı ve motosiklet verilerek, eyleme gönderiliyor. Genellikle motosikletli saldırı ekipleri kullanıyor. Ancak çalıntı veya ikiz plakalı araçları kullandıkları da oluyor.

Motosiklet kullananlara motorcu, silah kullananlara atıcı ve ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi halinde ikinci saldırıyı yapacak olanlara joker deniyor.

Yanlarında bekçi ve polis taşıyorlar

Örgütte iyi bir iletişim ve istihbarat sistemi var.

Eylemlerden önce yurt dışındaki liderler telekonferans yoluyla üyelerle görüşüyor.

Çok tedbirliler.

Bazen telefon kullanmıyorlar.

Aranan üyelerin yakalanmasının önüne geçmek için yanlarında bekçi veya polis bile taşıdıkları oluyor.

Neredeyse hiçbir itirafçı yok.

Suçtan çok yüksek gelir elde ettikleri için üyelerine her imkanı sağlıyorlar. Aralarında sonsuz bir güven var. Suç işleyenler kaçırılıyor, cezaevindekilere bakılıyor.

Her an eyleme hazır şekilde hiyerarşik düzen içinde yaşıyorlar.

Silah bulmakta zorlanmıyorlar.

Eylemlerde tabancaların yanı sıra Uzi/Akrep olarak tanımlanan tam otomatik silahları, kaleşnikof marka uzun namluluları, hatta el bombalarını kullanıyorlar.

ÜÇ STRATEJİ

Üç farklı eylem stratejisi izliyorlar.

Bir: İş adamları ve esnaflar yurt dışı hatlardan ve sosyal medya üzerinden ‘haraç, sokak hakkı, koruma parası, hükümlü parası, ceza’ gibi söylemlerle haraca zorlanıyor.

İki: Hasımlara saldırılar.

Üç: Taşeron şekilde öldürme veya yaralamaya yönelik eylemler.

Uyuşturucu ticareti en temel gelir kalemi.

Afganistan, Pakistan ve İran’da üretilen uyuşturucu Avrupa’ya taşınıyor, Orta Amerika’dan getirilen kokain Türkiye’ye sokuluyor. Uyuşturucu pazarından ötürü rakiplerle çatışmaktan tereddüt etmiyorlar.

Özellikle Casper’larla…

Daltonlar, 25 Ağustos 2024’te Casperların üyesi Yunus Erden’i öldürdü. Casperlar da 30 Ağustos’ta Daltonlar’dan Ahmet Mustafa Timo’nun kuzeni Ercan Kaptan’ı infaz etti.

TÜRKİYE’YE YAYILDI

Barış Boyun grubundan ayrılan Daltonlar, 2024 yılından sonra ‘Siirtli Naci’ lakabıyla bilinen uyuşturucu kaçakçısı Naci Yılmaz ve Uğurcan Gündoğmuş liderliğindeki Gündoğmuşlarla ittifak kurdu.

Yılmaz’ın uyuşturucu geliriyle bu iki grubu finanse edip silahlı güç olarak kullandığı ileri sürülüyor.

Onların karşısında ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız’ın lideri olduğu Casperlar, ‘Meks’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in Şirinler’i, Zuhat Altunç’un Çirkinler’i güçlerini birleştirdi.

Daltonlar, 18 Haziran 2025’te Şirinler’e yakın Osman Beşe’yi İstanbul’da öldürdü.

Casperlar ise yanıt olarak 3 Ağustos’ta Caner Koçer’i, 25 Eylül’de Furkan Yavuz’u Belçika’da infaz etti.

Daltonlar ve Gündoğmuşlar ise bir gün sonra Öktem’i vurmak için Gaziantep’ten üç tetikçiyi İstanbul’a getirterek, Esenyurt’taki örgüt evine yerleştirdi.

Beş tetikçiden üçünün Gaziantep’ten, ilk şöförün Eskişehir’den getirilmiş olması örgütün Türkiye’ye yayıldığını gösteriyor."