Gazeteci Saymaz: Gürsel Tekin, kayyum kararından bir gün önce aidatlarını yatırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi. Kararı kabul etmediğini söyleyen Gürsel Tekin ise, "Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz" dedi.

İstanbul İl Yönetimi görevden alınmasına yönelik tepkiler sürerken, gazeteci İsmail Saymaz bugün yayımlanan yazısında mahkeme kararının perde arkasına dair dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ REDDEDİLDİ

Saymaz’ın aktardığına göre; CHP’li muhalifler daha önce İstanbul 21., 1. ve 13. asliye hukuk mahkemelerine başvurarak tedbir talebinde bulundu ancak bu talepler reddedildi. Sonuç alınamayınca 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruldu ve buradan karar çıktı.

DAVAYI AÇAN İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Davayı açan CHP’li Özlem Erkan’ın, il kongresinde Özgür Çelik’i destekleyen bir isim olduğu, hatta kurultay delegesi seçildiği belirten Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Her ne olmuşsa, 14 Ağustos 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vererek, desteklediği yönetiminin düşürülmesini istiyor.

Hem de kongreden iki yıl sonra…

Neden?

Çelik, iddia edildiği üzere hileyle seçildiyse Erkan, bu suçu iki yıl sonra mı fark etti? Zaten -varsa- hilenin ancak ortağı olabilir, şikayetçisi değil.

Avukatı Cevahir Kılıç ise hem 38. Olağan Kurultay’da hem de bu yıl 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’da Kılıçdaroğlu taraftarlarının listesinden Parti Meclisi’ne aday oldu. İki oylamada da seçilemedi.

Özel, Kılıç’ın İstanbul’da CHP aleyhine açılan diğer üç davada da yer aldığını ifade ediyor."

KAYYUM LİSTESİ NASIL BELİRLENDİ?

Kayyum listesine ilişkin ayrıntıları da aktaran Saymaz, "Dava 14 Ağustos’ta açılıyor. Mahkeme, kayyum atamak için isim istiyor. Kılıç, 27 Ağustos’ta, karardan altı gün önce yedi asil, bir yedek isim veriyor. Mahkeme, beşini kayyum olarak görevlendirdi. Dün Tekin ve Narsap ile yedek listedeki Yiğit Acar’ı aradım. Bana “Kararı açıklandığı an öğrendik” dediler. Davayı açan Erkan ve Kılıç’ın, kendilerine hiç haber vermeden Tekin ve diğer CHP’lilerin adını bildirmesini hayatın olağan akışına aykırı görüyorum" diye yazdı.

AİDAT AYRINTISI

Gürsel Tekin’in üyelik aidatlarını mahkeme kararından bir gün önce ödediğini belirten Saymaz, "Tekin, geçen yıl yerel seçimlerden önce CHP’den istifa ettiğini ve partisinin adaylarına oy vermeyeceğini açıklamıştı. Bu yıl da ‘Kararsızlar Partisi’ kuracağını ilan etmişti. Şimdi öğreniyoruz ki, aslında CHP’den ayrılmamış. Hatta mahkeme kararından bir gün önce, ödemediği aidatlarını yatırmış. Üyelik ilişkisini resmen bitirmese de istifa ettiğini, hatta başka parti kuracağını açıklamış bir siyasetçinin kayyum olarak atanması, Gürsel’in de bu görevi kabul etmesi izaha muhtaç…" dedi.

Saymaz'ın halktvcom.tr'de yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dava dilekçesinde tedbir için iki gerekçe gösteriliyor.

Bir: Kongre Sarıyer Seçim Kurulu’na bildirildiği halde Beyoğlu sınırları içinde düzenlendi.

İki: Delegeler para karşılığı, telefon ve tablet hediyeleri ile iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatlerle yönlendirildi.

Mahkeme kararında şöyle diyor:

“Basit bir iddianın ilerisine geçtiği, seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği…”

ELDEKİ DELİL NE?

Aynı gün İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamenin dayandığı, nasıl elde edildiği bilinmeyen ses kaydı. Kayıtta üç kişi verecekleri oya karşılık pazarlık ediyor. Ancak paranın alınıp alınmadığı belli değil. İddianamedeki anlatıma göre bir delegenin kararının değişmiş. Oysa Çelik, 32 oy farkla kongreyi kazandı.

Hakim duruşma yapmadan, tarafları dinlemeden, delil toplamadan, yalnızca dosya üzerinden CHP’nin kurumsal kimliğine ve Türk demokrasinin kaderine etki edecek bir karar veriyor.

15 EYLÜL’DE BUTLAN ÇIKABİLİR

Öyle anlıyorum ki…

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ‘butlan’ kararı vermeye yanaşmayınca yargı sürecine müdahale edildi.

Ankara, 30 Haziran’daki duruşmada, ceza davasındaki görevsizliğe yapılan itirazı bekleme yönünde tutum almıştı.

İstanbul, kayyum kararı almasaydı 15 Eylül’de duruşma büyük ihtimalle ertelenecekti. Ancak şimdi Ankara, duruşmaya kayyum kararının baskısı altında girecek. O gün CHP, butlanla Kılıçdaroğlu’na teslim edilirse bu hiç şaşırtıcı olmaz."