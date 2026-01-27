Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Sedef Kabaş hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Kabaş'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Kabaş, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kabaş, Vatan Emniyet'e götürüldü.

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kabaş'ın kendisini arayarak gözaltına alındığını aktardığını ifade etti.

Poyraz, kendisinin de Kabaş'ın tutulduğu Vatan Emniyet'e doğru yola çıktığını kaydetti.

Gözaltı gerekçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları yer aldı. Gözaltına alınan Kabaş bugün adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.

Sedef Kabaş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.