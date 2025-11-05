Gazeteci Serdar Akinan: Bahçeli uyardı, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz yurt dışına çıktı

Gazeteci Serdar Akinan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın yurt dışına çıktığını iddia etti.

Akinan, YouTube yayınında gündeme getirdiği iddiasında, "Devlet Bahçeli iki yakın dostunu, biri Alaattin Çakıcı diğeri Kürşat Yılmaz, yurt dışına çıkma tavsiyesinde bulunmuş. Ve hem Alaattin Çakıcı hem Kürşat Yılmaz yurt dışına çıkmış vaziyette" dedi.

"Etrafında onunla fotoğraf veren her kim varsa mutlaka bir el oraya dokunuyor ve uzanıp çekiyor" diyen Akinan, "Demek ki bir duyum aldı. Ve bu iki dostunu, ülküdaşını yurt dışına çıkma konusunda uyarmış ve onlar da çıkmışlar" iddiasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, 2018 yılında Kırıkkale'de T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmişti.

Çakıcı, 2020 yılında yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilmişti. Çakıcı da tahliye olduktan birkaç ay sonra Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.

Kürşat Yılmaz ise, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş, 32 yıllık cezadan beraat etmişti. Yılmaz, 'güvenlik' gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmişti.

Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti.