Gazeteci Şevket Okant hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (YGC) üyesi ve TRT’nin eski yöneticilerinden deneyimli gazeteci Şevket Okant hayatını kaybetti.

22 Ağustos Cuma günü Aydın’ın Söke ilçesinde yaşamını yitiren Okant için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Üyemiz Şevket Okant’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Gazeteciliğe uzun yıllar emek veren Okant’ın ailesine, yakınlarına ve tüm basın topluluğuna başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Şevket Okant’ın cenazesine ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.

ŞEVKET OKANT KİMDİR?

1953 yılında Ankara’da doğan Şevket Okant, Ankara Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1983’te Günaydın ve Tan gazetelerinde adım atan Okant, ilerleyen yıllarda Sabah ve Hürriyet’te çalıştı. Televizyon alanında ise Interstar, HBB ve Kanal D’de görev aldı. TRT Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Okant, sürekli basın kartı sahibi olarak mesleğe uzun yıllar hizmet verdi.