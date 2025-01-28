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Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Şirin Payzın, hakkında 'terör propagandası' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 28.01.2025 12:00
  • Giriş: 28.01.2025 12:00
  • Güncelleme: 28.01.2025 12:03
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Şirin Payzın, hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Payzın, soruşturmanın gerekçesinin 'terör propagandası' olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini kaydetti.

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