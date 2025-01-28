Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Şirin Payzın, hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Payzın, soruşturmanın gerekçesinin 'terör propagandası' olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini kaydetti.

Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış ., Şimdi öğrendim ! Ama içeriğini bilmiyorum henüz