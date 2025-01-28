Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Şirin Payzın, hakkında 'terör propagandası' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Şirin Payzın, hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Payzın, soruşturmanın gerekçesinin 'terör propagandası' olduğunu ifade etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini kaydetti.
Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış ., Şimdi öğrendim ! Ama içeriğini bilmiyorum henüz— Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025