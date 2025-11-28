Gazeteci Şirin Payzın'ın "tehdit" şikayeti ciddiye alınmadı

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya üzerinden aldığı bir tehdidin ardından açtığı davada, mahkemenin ilgili ifadelerin "tehdit ve hakaret" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmettiğini açıkladı.

Payzın, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik "Bu şıllığı yok etmemiz lazım en büyük cezayı verelim" şeklindeki ifadeleri yargıya taşıdığını anlattı.

"BU SÖZLER TEHDİT SAYILMAZMIŞ"

Görülen davanın sonuçlandığını aktaran Payzın, karara "Bu sözler tehdit sayılmazmış. Hakaret de değilmiş. Yani biz gazetecilere, kadınlara, gençlere, sanatçılara her türlü tehdit, hakaret, göz dağı verme düşünce özgürlüğü kapsamında" sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını da anımsatarak, "Bir gazeteci tarihten bir örnekle bir şey anlatmaya kalksın 4 yıldan başlıyor" dedi.

Payzın'ın açıkaması şöyle:

"Ruh hastasının teki bana sosyal medyadan şöyle yazmış; 'Bu şıllığı yok etmemiz lazım en büyük cezayı verelim.' Avukatlarım dava açtılar. Bugün mahkemeden karar geldi. Bu sözler tehdit sayılmazmış. Hakaret de değilmiş. Yani biz gazetecilere, kadınlara, gençlere, sanatçılara her türlü tehdit, hakaret , göz dağı verme düşünce özgürlüğü kapsamında. Amaaaa bir gazeteci tarihten bir örnekle bir şey anlatmaya kalksın 4 yıldan başlıyor."