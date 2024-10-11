Gazeteci Şule Aydın, cinsel şiddet tehdidi aldığını duyurdu

Halk TV programcısı Şule Aydın, sosyal medya hesabından cinsel şiddet tehdidi aldığını duyurdu.

Gazeteci Aydın, evinin duvarına yazılan taciz içeriğinin görüntüsünü paylaşarak, "Ne söyleyeyim artık, bilemiyorum Oturduğum daire kapısındaki duvara, cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar. Ve üzerinde bir leke var. Dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

"EVİMİZDE BİLE GÜVENDE DEĞİLİZ"

Aydın, paylaşımının devamında şikayetçi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kadıköy İskelesi Polis Merkezi’ne şikayette bulundum. Gazeteciliğimizden dolayı düzenli tehdit aldığım bu süreçte, bu cinsel şiddet tehdidini kimin / kimlerin yaptığının bulunmasını istiyorum. Evimizde bile güvende değiliz."